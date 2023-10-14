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Пожар вспыхнул на складе в промзоне на востоке Москвы

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Фото: соцсети
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Пожар разгорелся на складе на улице 1-й Иртышский проезд в Москве, сообщили «Известиям» в субботу, 14 октября, в столичном главке МЧС.

Кадры с густыми клубами черного дыма публикуют очевидцы в социальных сетях.

Сообщение о возгорании поступило в 11:40. Пожар вспыхнул в неэксплуатируемом здании. На месте происшествия наблюдалось сильное задымление.

Уточняется, что спасатели ликвидировали открытое горение и локализовали пожар на площади 120 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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3 сентября сообщалось, что в здании автосервиса рядом с нефтебазой в Санкт-Петербурге произошел пожар. К вечеру возгорание ликвидировали. К тушению были привлечены более 100 специалистов и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

По информации «Известий», в результате пожара пострадал работник автоцентра, который пытался потушить возгорание самостоятельно. Он получил ожоги лица и рук.

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