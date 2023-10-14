Пожар вспыхнул на складе в промзоне на востоке Москвы
Пожар разгорелся на складе на улице 1-й Иртышский проезд в Москве, сообщили «Известиям» в субботу, 14 октября, в столичном главке МЧС.
Кадры с густыми клубами черного дыма публикуют очевидцы в социальных сетях.
Сообщение о возгорании поступило в 11:40. Пожар вспыхнул в неэксплуатируемом здании. На месте происшествия наблюдалось сильное задымление.
Уточняется, что спасатели ликвидировали открытое горение и локализовали пожар на площади 120 кв. м.
По предварительным данным, пострадавших нет.
3 сентября сообщалось, что в здании автосервиса рядом с нефтебазой в Санкт-Петербурге произошел пожар. К вечеру возгорание ликвидировали. К тушению были привлечены более 100 специалистов и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
По информации «Известий», в результате пожара пострадал работник автоцентра, который пытался потушить возгорание самостоятельно. Он получил ожоги лица и рук.