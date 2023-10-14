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На Украине допустили возможность отключения интернета из-за блэкаута

Минцифры Украины: 60% абонентов страны останутся без интернета из-за блэкаута
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация отмечается в Киеве. Об этом 14 октября изданию Liga.Tech сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик.

По его словам, только 37% украинских абонентов имеют подключение к устойчивым к длительным отключениям электроэнергии интернет-сетям.

Он указал, что избежать проблем со связью не получится, несмотря на то, что украинские телеком-компании закупили генераторы и аккумуляторы. Министр подчеркнул, что самая критическая ситуация наблюдается в украинской столице, где преимущественно старые технологии, а к устойчивым сетям там подключены лишь 9% абонентов.

Вместе с тем Мацик посоветовал украинцам самостоятельно позаботиться об электропитании Wi-Fi-роутеров и иметь источники бесперебойного питания.

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До этого, 3 октября, обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович сообщил, что предстоящая зима может оказаться для Украины хуже предыдущей из-за проблем с электроснабжением.

Еще в августе эксперт в области энергетики Юрий Корольчук предупредил, что зимой на Украине может проводиться отключение электричества на длительный срок даже без ракетных ударов по инфраструктуре. По его словам, отключать электричество могут как на восемь часов, так и на десять.

Между тем в июле экс-глава украинского правительства Николай Азаров указал, что осенью страну ожидают энергетический и топливный кризис. Он напомнил, что Украина покупает сырье по ценам мировых бирж, в итоге топливо обходится Киеву до четырех раз дороже, чем другим странам.

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