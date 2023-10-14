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Корреспондент «Известий» показал обстрел израильского Сдерота

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Город Сдерот на юге Израиля снова подвергся обстрелу. Кадры с места событий 14 октября показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Не успели заехать в город, начался обстрел. Над головой полетели ракеты, их начали сбивать. Но добрались до убежища: во многих домах двери открыты. Нас даже пригласили внутрь», — сообщает Григорьев.

На кадрах видны следы от полета ракет в небе над городом. Григорьев рассказал, что в Израиле работает система «Железный купол». В небе над городом также видны белые следы в виде колец — по словам корреспондента, это разрывы противоракет, которые летели на встречу атакующим снарядам. Журналист назвал этот момент «боем противовоздушной обороны (ПВО)», по его подсчетам, во время него произошло 11 взрывов снарядов, все они были сбиты.

Григорьев показал также дорогу от Сдерота к сектору Газа: по прямой от города до горячей точки примерно три км и можно хорошо рассмотреть, что там происходит.

«Постоянно слышатся гул самолетных двигателей, какие-то удары, взрывы, а еще оттуда взлетают ракеты. Всё это очень напоминает извержение вулкана: периодически поднимается рой ракет и начинается работа ПВО», — объяснил он.

Местный житель Владимир рассказывает, что во время очередного взрыва одного из снарядов обрушились железные элементы кровли его дома. Когда прилетел очередной снаряд, мужчина сидел в кресле, стоящем у дома. Перед строением стояла саляхат — спутниковая антенна в виде тарелки.

«Я сидел у дома в кресле. Снаряд летел сюда. Меня защитила эта «тарелка»: только что-то чуть-чуть прилетело», — рассказывает мужчина.

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Ранее, 13 октября, движение ХАМАС запустило 50 ракет по Сдероту. Удары были нанесены в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей. Также группировка сообщила о бомбардировке аэропорта «Бен-Гурион» и города Ашкелон. Второй ракетный дар в этот же день пришелся по штабу северного военного округа Израиля. Позже в тот же день израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что ХАМАС во время ударов по северу Израиля использует ракеты дальнего действия, однако их удается сбивать.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

14 октября минздрав Палестины сообщил, что число погибших в результате ударов по сектору Газа достигло 2215 человек. Еще 8714 палестинцев, в том числе 2450 детей и 1536 женщин, получили ранения разной степени тяжести. По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения.

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