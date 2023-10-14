Китай осудил нарушение международного права в палестино-израильском конфликте

Китай осудил эскалацию палестино-израильского конфликта и выступил против действий, наносящих вред гражданскому населению и нарушающих международное право. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, его слова опубликованы на сайте китайского МИДа 14 октября.

Китай опечален эскалацией палестино-израильской напряженности, которая привела к большому количеству жертв среди гражданского населения, и осуждает действия, нарушающие международное право.

Кроме того, Китай призвал международное сообщество вернуться к решению палестинского вопроса на основе плана «Два государства для двух народов» и добиться мирного сосуществования между Палестиной и Израилем.

«Китай продолжит оказывать гуманитарную помощь Палестине, чтобы облегчить гуманитарный кризис, с которым сталкивается палестинский народ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующие заявления были сделаны по итогам встречи Чжай Цзюня с послами арабских стран в Китае, а также главой представительства Лиги арабских государств в КНР, которая состоялась накануне в Пекине.

Ранее в этот день постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин открыт любым усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке. Кроме того, китайский дипломат отметил наличие консенсуса среди членов Совбеза ООН по поводу «серьезности гуманитарной ситуации», а также подчеркнул солидарность всех коллег с необходимостью «предотвратить дальнейшее ухудшение» обстановки.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадали более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.