Стало известно о появлении экипажей летчиц в военной авиации России

Летчицы начали службу в военно-транспортной авиации (ВТА) после обучения в Краснодарском высшем военном авиационном училище им. А.К.Серова. Об этом 14 октября сообщил командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

«Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полеты», — рассказал Бенедиктов ТАСС.

В 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о приеме девушек на летные военные специальности. Они стали обучаться дальней, истребительной, военно-транспортной и штурмовой авиации.

Ранее, 22 марта, стало известно, что девушки-военнослужащие Черноморского флота — старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко — получат денежную премию за уничтожение беспилотников в Севастополе. Целуйко заметила беспилотный морской объект, двигавшийся в направлении базы, и доложила дежурному, а после команды она вместе с Фалеевой открыла огонь на поражение.