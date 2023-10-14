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Украинские власти сообщили о повреждении двух предприятий в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в Херсоне повреждены два предприятия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Предприятия и инженерное сооружение повреждены на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом 14 октября сообщил назначенный украинскими властями глава местной областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Повреждения получили предприятие в Херсоне и предприятие и территория инженерного сооружения в Херсонском районе, уточнил он.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

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12 октября глава одесской военной администрации Олег Кипер заявил, что в Измаильском районе в результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России поразили склад военной техники украинской армии в районе города Измаил Одесской области. Кроме того, на аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области были уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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