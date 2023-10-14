Как минимум 26 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» Москвы задержали около 26 рейсов, еще семь отменено. Об этом стало известно 14 октября из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 11:00 мск, во «Внуково» задержано пять рейсов, три отменено, в «Домодедово» задержано 10 рейсов, четыре отменено. В «Шереметьево» задержали 11 рейсов.

С чем связаны задержки, не уточняется.

Ранее, 30 сентября, в московских аэропортах было задержано 27 рейсов, четыре были отменены.