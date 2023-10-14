В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка

В Екатеринбурге разыскивают 13-летнюю девочку Анну Ш., которая ушла из дома. Об этом 14 октября сообщает городское УМВД.

«Накануне ушла из дома по улице Колмогорова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении УМВД по Екатеринбургу в Telegram-канале.

Правоохранители ищут школьницу среднего телосложения ростом 155—156 см со светлыми волосами. В день исчезновения она была одета в темно-синие штаны, черную куртку, черные ботинки, розовую шапку. С собой у девочки был школьный рюкзак темного цвета.

Всех, у кого есть какая-то полезная информация о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам +7 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции №11) либо 02 (102 по мобильному).

25 сентября в тайге Хакасии пропали пять подростков 2008–2010 годов рождения, которые ранее ушли в лес за орехами и перестали выходить на связь. В их поисках задействовали 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники. На следующий день, 26 сентября, спустя 12 часов после исчезновения, подростков нашли в семи км от деревни Нижний Матур живыми.