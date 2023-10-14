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Степной пожар приближается к селу Нуринск в Забайкальском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Степной пожар приближается к селу Нуринск Могойтуйского района Забайкальского края. Об этом в субботу, 14 октября, сообщают местные жители в социальных сетях.

На предоставленных «Известиям» местными жителями кадрах видно, как к селу приближаются черные клубы дыма. Пал находится уже недалеко от домов, говорят очевидцы.

Вместе с этим в пресс-службе МЧС Забайкальского края сообщили «Известиям», что угрозы населенному пункту нет.

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Ранее, 12 октября, МЧС России сообщило о локализовали пожара в деревне Красново Тверской области. По информации ведомства, причиной пожара площадью 1,7 тыс. кв. м стало возгорание в строящемся банном комплексе. Огнеборцы спасли около 40 строений от пожара, а также не допустили его распространения на соседнюю деревню Рябеево.

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