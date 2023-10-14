Артиллерия 88-й бригады уничтожила позиции ВСУ у Спорного и Берестового

Артиллеристы 88-й бригады группировки войск «Юг» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Берестового и Спорного в зоне проведения спецоперации. «Известия» 14 октября показали кадры работы артиллерии.

Военные били по украинским объектам точечно. На кадрах видны моменты ударов, после которых над целью поднимаются клубы серого дыма.

Цели противника находились как на открытой местности, например, в полях, так и скрывались за деревьями. В результате ударов все цели противника были уничтожены.

Ранее, 11 октября, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, что самолеты штурмовой авиации группировки нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 4 октября, артиллеристы Южной группировки войск также уничтожили позиции ВСУ в районе Берестового. Российская армия нанесла несколько ударов по позициям ВСУ, после чего загорелся полевой склад боеприпасов. В результате удара живая сила и вооружение противника были уничтожены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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