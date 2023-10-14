Самолет Владивосток — Чита совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем
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- Самолет Владивосток — Чита совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем
Самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток — Чита аварийно сел на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России 14 октября.
Сообщается, что пострадавших нет. Причины неполадки устанавливаются. Сколько человек было на борту, не уточняется.
Кроме того, начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Ранее, 12 сентября, аварийную посадку совершил самолет Boeing, летевший из Сочи в Омск и подавший сигнал тревоги. Тогда также никто не пострадал.