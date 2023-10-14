Гражданину Германии за помощь участникам СВО вручили ВНЖ в России

Гражданину Германии Свену Марко Марио Куну вручили вид на жительство в России за его помощь участникам спецоперации. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

Свен Марко Марио Кун проживает в Подмосковье и занимается волонтерской помощью участникам СВО и их семьям. Он также выражает принципиальную поддержку России. Бессрочный вид на жительство ему вручили в торжественной обстановке в отделении паспортно-визового сервиса в Одинцово.

Полицейские поздравили немца и отметили, что теперь перед ним открывается больше возможностей. Свену Марко Марио Куну пожелали стать достойным гражданином нашей страны.

Выразить поддержку приехали участники байкерского клуба «Ночные волки», членом которого он является.

«Для меня Свен очень близкий, как брат, как товарищ, как друг и как «Ночной волк», — заявил лидер клуба Александр (Хирург) Залдастанов.

Он также добавил, что Марио Кун является истинным немцем с русской душой, и для него сегодня счастливый день.

«Россия — это ковчег, это мать, которую нужно защищать. Он доказал, что он, как никто другой, готов это делать», — подытожил Залдастанов.

Ранее, 27 сентября, президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту хабаровского клуба «Амур» Кэмерону Ли. До «Амура» Ли два года выступал за клуб «Питтсбурга» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.