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ЦАХАЛ заявила о предотвращении проникновения в Израиль боевиков с территории Ливана

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратила попытку террористов проникнуть в страну с территории Ливана. Об этом в субботу, 14 октября, сообщила ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на территорию Израиля. БПЛА ЦАХАЛ атаковал террористическую ячейку и уничтожил несколько террористов», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

11 октября немецкая газета Bild со ссылкой на данные ближневосточного центра Le Beck сообщила, что Израилю грозит длительный конфликт, в который на стороне Палестины могут включиться Ливан, Сирия, Ирак и Йемен. В тот же день стало известно, что США и их союзники предостерегли ливанскую шиитскую группировку «Хезболла» от эскалации конфликта в Израиле.

10 октября военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя ситуацию на границе Израиля с Ливаном, отметил, что при атаке «Хезболлы» Израилю придется перераспределять силы с южного направления, где идут основные атаки ХАМАС. При этом ливанская группировка имеет хорошую военную подготовку и достаточное количество оружия, сообщил эксперт.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. При этом позднее стало стало известно, что «Хезболла» взяла ответственность за обстрел трех позиций Армии обороны Израиля «в знак солидарности с палестинским народом».

В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи». В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадали более 7,6 тыс. человек.

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