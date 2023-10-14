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Spectator: ВС РФ ведут наступление по всей линии фронта

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Российская армия начала неожиданное для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступление. Об этом написала журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец в статье, опубликованной 13 октября.

«Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта <…>», — сообщила она.

По ее словам, 12 октября между российской и украинской армиями произошло около 100 боевых столкновений. Моренец также добавила, что Россия действует так, чтобы «сковать ВСУ» и не допустить движения резервов по линии фронта.

Журналистка подчеркнула, что украинские солдаты описывают сложившуюся ситуацию в социальных сетях «как ад».

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Накануне обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Рич Бердан указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «мясорубку» из-за жажды власти западных политиков. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

Также 12 октября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях. Он отметил, что российские вооруженные силы наносят украинской армии серьезный урон. По его словам, конфликт закончится для Киева крахом, потому что у украинских боевиков заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.

8 октября заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон отметил, что украинские военные попали в котел под Купянском в Харьковской области. Уточнялось, что они лишены возможности пополнять запасы и теперь имеют только два выхода из ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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