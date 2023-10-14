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Экс-глава Интерпола: отказ Швеции от наличных денег угрожает безопасности страны

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Переход к повсеместной безналичной оплате в Швеции якобы обернется угрозой национальной безопасности в случае отключения электроэнергии. Такое мнение высказал бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон в беседе с газетой The Telegraph.

По его словам, жители страны начали осознавать реальность рисков «отключения всего» российской стороной. Упор на цифровые платежи может привести к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии, добавил экс-президент.

На данный момент в Швеции менее 10% всех платежей приходится на наличные деньги.

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Еще в феврале 2020 года Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture запустил тестирование электронной кроны (e-krona). Сообщалось, что пользователи получат возможность хранить электронные кроны в цифровом кошельке, осуществлять платежи, пополнение счета и снятие средств через мобильное приложение. Также можно будет осуществлять платежи с помощью носимых устройств, таких как умные часы и карты.

До этого, в 2017 году, предсказывали полное исчезновение наличных денег в Швеции из обращения не позднее в 2030 года. Результаты исследования, проведенного сотрудниками Королевского технического университета в Стокгольме показывали, что популяризации безналичных расчетов в стране способствует борьба с отмыванием денег.

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