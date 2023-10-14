GT узнала о распространении в США идеи о войне с РФ и Китаем

Доклад межпартийной комиссии конгресса США говорит о распространении среди американской элиты идеи о возможности одновременной ядерной войны с Россией и Китаем. Об этом 14 октября сообщает китайская газета Global Times.

Отмечается, что одновременный конфликт с Россией и Китаем долгое время считался «стратегическим кошмаром».

«Этот доклад заставляет нас думать, что «стратегический кошмар» проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне», — говорится в публикации.

Как указала газета, содержание доклада «вызывает мурашки» из-за призыва к модернизации и активному наращиванию ядерной триады США, в том числе к развертыванию новых ракет.

В материале Global Times подчеркивается, что США разгоняют гонку ядерных вооружений под видом «ядерного сдерживания», забывая уроки холодной войны. Авторы статьи назвали безумием провоцирование конфликта ядерных держав.

Накануне межпартийная комиссия конгресса США опубликовала доклад, из которого следует, что стране необходимо нарастить ядерный арсенал для возможной войны с Россией и Китаем. Авторы исследования отметили, что ядерный конфликт с Москвой и Пекином становится всё более вероятным.

9 октября российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в Вашингтоне растет число сторонников позиции, указывающей на Китай, а не на Россию как на главного противника.

30 сентября журналист Такер Карлсон упомянул, что американцам стоит обеспокоиться из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией в 2024 году.

На этом фоне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 1 сентября заявил, что риск столкновения между НАТО и Россией есть, ситуация весьма опасная.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами 17 августа заявил, что в случае конфликта с Россией и Китаем Соединенные Штаты Америки исчезнут. По его словам, у Вашингтона нет возможностей по защите от ядерного оружия, а национальная оборона «уже давно не об обороне».

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

До этого, 24 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников. По его словам, происходит последовательное укрепление позиций государств глобального Юга и глобального Востока.