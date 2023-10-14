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GT узнала о распространении в США идеи о войне с РФ и Китаем

GT: идея об одновременной ядерной войне с Россией и Китаем набирает вес в США
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Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley
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Доклад межпартийной комиссии конгресса США говорит о распространении среди американской элиты идеи о возможности одновременной ядерной войны с Россией и Китаем. Об этом 14 октября сообщает китайская газета Global Times.

Отмечается, что одновременный конфликт с Россией и Китаем долгое время считался «стратегическим кошмаром».

«Этот доклад заставляет нас думать, что «стратегический кошмар» проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне», — говорится в публикации.

Как указала газета, содержание доклада «вызывает мурашки» из-за призыва к модернизации и активному наращиванию ядерной триады США, в том числе к развертыванию новых ракет.

В материале Global Times подчеркивается, что США разгоняют гонку ядерных вооружений под видом «ядерного сдерживания», забывая уроки холодной войны. Авторы статьи назвали безумием провоцирование конфликта ядерных держав.

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Накануне межпартийная комиссия конгресса США опубликовала доклад, из которого следует, что стране необходимо нарастить ядерный арсенал для возможной войны с Россией и Китаем. Авторы исследования отметили, что ядерный конфликт с Москвой и Пекином становится всё более вероятным.

9 октября российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в Вашингтоне растет число сторонников позиции, указывающей на Китай, а не на Россию как на главного противника.

30 сентября журналист Такер Карлсон упомянул, что американцам стоит обеспокоиться из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией в 2024 году.

На этом фоне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 1 сентября заявил, что риск столкновения между НАТО и Россией есть, ситуация весьма опасная.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами 17 августа заявил, что в случае конфликта с Россией и Китаем Соединенные Штаты Америки исчезнут. По его словам, у Вашингтона нет возможностей по защите от ядерного оружия, а национальная оборона «уже давно не об обороне».

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

До этого, 24 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников. По его словам, происходит последовательное укрепление позиций государств глобального Юга и глобального Востока.

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