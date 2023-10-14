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Садоков предсказал победу Василевского над Якубовым в турнире по боксу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский боец Вячеслав Василевский является явным фаворитом в поединке против бойца ММА Ильяса Якубова. Соответствующее заявление 14 октября сделал спортивный комментатор Александр Садоков.

«Сейчас ему нужно доказать, что он действительно обладает серьезными навыками, которые он может демонстрировать против серьезных оппонентов. Вячеслав Василевский, что тут скажешь, легенда, заслуженный мастер спорта. Я уже даже не знаю, сколько раз он выигрывал чемпионаты мира. <…> У него просто какой-то запредельный уровень мастерства и опыта — сколько лет дерется Василевский на самом высоком уровне. Поэтому я думаю, что Якубов в этом бою однозначный андердог (спортсмен, обладающий наименьшими шансами на победу. — Ред.)», — сказал комментатор.

По его мнению, Василевский должен победить в предстоящем поединке с Якубовым, так как у него большой опыт в поединках как на территории России, так и в зарубежных странах.

«Всё-таки уровень навыков, мне кажется, не сопоставим. К тому же Слава очень здорово прибавил в боксе. Мы знаем, что он тренируется с очень серьезными боксерами, хорошо выглядит в парах», — заключил Садоков.

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Накануне, 13 октября, боец Василевский объяснил свою тягу к походам в зал для тренировок. В беседе с «Известиями» он рассказал, что приходит в зал тренироваться, показывая пример своим сыновьям. Кроме того, Василевский приходит в зал тренироваться, так как это стало для него привычкой в преддверии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

До этого, 12 октября, Василевский рассказал, что у него нет недооценки своего предстоящего соперника Ильяса Якубова. По его словам, тот имеет большой опыт в смешанных единоборствах. Василевский напомнил, что Якубов победил Вячеслава Дацика нокаутом при разнице в весе порядка 30 кг. Также он отметил, что Ильяс обладает весьма мощным ударом.

Поединок бойца ММА Якубова и многократного чемпиона Европы и мира в боевых единоборствах Василевского зрители смогут увидеть 27 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этот день пройдут четыре боя в формате «три раунда по три минуты».

Приобрести билеты на «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно по ссылке.

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