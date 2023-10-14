Экс-президент Польши Валенса заявил о риске начала гражданской войны

Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов. Такое мнение выразил экс-президент страны Лех Валенса в интервью Le Point.

«Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — сказал он.

«Такой бунт» возможен не только в Польше, добавил Валенса.

Ранее, 28 сентября, лидер польской оппозиции Дональд Туск предрек выход Польши из Евросоюза (ЕС) при условии, что на ближайших выборах власть в стране не поменяется. Выборы в польские сейм и сенат состоятся 15 октября текущего года. Избирательная кампания по выборам в сейм и сенат Польши (верхнюю и нижнюю палаты польского парламента) началась 8 августа.

До этого, 9 сентября, оппозиционная партия Польши «Гражданская платформа» пообещала народу страны, что в случае победы на выборах отдаст под трибунал президента Польши Анджея Дуду, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра юстиции Збигнева Зибро, главу национального банка Адама Глапинского и некоторых других, потому что они несут ответственность за множественные преступления.

До этого, 1 сентября, польская оппозиционная партия «Левые» подала в прокуратуру на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого заявление об «экономической измене». Речь в заявлении идет о деньгах на национальную программу постпандемического восстановления Польши, которую Евросоюз заблокировал, отмечают польские СМИ.

В Польше 15 октября пройдут парламентские выборы. Жители страны изберут 460 депутатов сейма и 100 сенаторов. Один из претендентов на победу — правящая консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС). Объединение получало большинство по итогам двух предыдущих избирательных кампаний, а теперь пытается установить рекорд, победив третий раз подряд. Основная оппозиционная сила — либеральная партия «Гражданская платформа» (ГП), которая правила две каденции до прихода ПиС к власти в 2015 году.