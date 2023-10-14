США сообщили о прибытии своих истребителей F-15E Strike Eagle на Ближний Восток

Американские истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle прибыли на территорию Ближнего Востока. Об этом 14 октября сообщило центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (СЕНТКОМ), в зоне оперативной ответственности которого находится ближневосточный регион.

«Истребители F-15E Strike Eagle 494-й экспедиционной эскадрильи прибыли в зону ответственности СЕНТКОМ для укрепления позиций США и наращивания воздушных операций на Ближнем Востоке», — сообщило командование в соцсети X (бывш. Twitter).

Накануне, 13 октября, сообщалось, что администрацию американского президента Джо Байдена предупреждали о повышенном риске эскалации палестино-израильского конфликта. Однако отмечается, что ни одна из предоставленных Вашингтону оценок не содержала тактических подробностей, указывающих на размах и жестокость операции, которую палестинское исламское движение ХАМАС провело в субботу, 7 октября.

Ранее в этот день постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за последнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США. Небензя отметил, что Ближний Восток стоит на пороге гуманитарной катастрофы и полномасштабной войны.

Тем временем в этот день сообщалось, что Соединенные Штаты Америки начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск там.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что 13 октября прилетит второй самолет с грузом вооружений из США.

В Пентагоне заявили, что намерены передать Израилю боеприпасы и средства противовоздушной обороны. По словам высокопоставленного представителя министерства, Вашингтон собирается постоянно передавать это вооружение израильской стороне.

Накануне, 12 октября, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна всегда будет поддерживать и защищать Израиль.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.