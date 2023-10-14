Врач опроверг полезность лука и чеснока осенью

Осенний рацион должен содержать достаточное количество овощей и быть разнообразным, как и в другое время года. Об этом 14 октября в беседе с RT рассказал врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.

Он отметил, что при правильном рационе и его организации организм получит всё необходимое сразу и не будет требовать витамины, которые человек часто восполняет с помощью поливитаминных препаратов и БАДов.

«Добавлять стоит разве что только витамин D под наблюдением врача, так как мы живем в условиях недостатка солнца. В остальных добавках необходимости, как правило, нет. То, что нам транслируют важность регулярного употребления добавок к пище, — это скорее маркетинг, не имеющий ничего общего с медицинской целесообразностью», — объяснил эксперт.

Алентов порекомендовал включить в обязательном порядке включить в рацион достаточное количество продуктов, которые содержат клетчатку или пищевые волокна, например, огурцы, капуста, зелень, бобовые, орехи.

«Активное употребление лука и чеснока осенью, как советовали нам с детства мамы и бабушки, не принесет особой пользы. Их антимикробные свойства могли бы дать эффект, только если разом съесть целое ведро, чего делать точно не стоит. В остальных случаях это просто хорошая приправа, витаминизированная добавка», — рассказал специалист.

По его словам, от ежедневного употребления авокадо и киноа не будет никаких «эксклюзивных результатов», хоть они и являются полезными продуктами. Он подчеркнул, что среди традиционной для нашей полосы пищи есть аналогичные варианты, которые также, если не лучше, обеспечат необходимое разнообразие полезных веществ в организме. Это, в частности, крупы, орехи, овощи с огорода, добавил Алентов.

При выборе мяса стоит присмотреться к видам с меньшим количеством жира — индейка, курица, кролик, посоветовал он. Употребление баранины и свинины стоит уменьшить, поскольку чрезмерное количество приемов пищи с этими видами мяса может привести к повышению мочевой кислоты, которое влияет на болезни суставов, почек и сосудов.

«Минимум один-два раза в неделю мясо лучше заменить рыбой: она содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, необходимые для нормальной работы организма», — заключил терапевт.

Ранее, 12 октября, врач-гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова рассказала, как с помощью питания уменьшить риск простуды осенью. Она отметила, что средиземноморская диета является одним из универсальных планов питания, который можно соблюдать в любое время года. Основа данного питания — растительные продукты. Как указала врач, осенью в рационе мало овощей, ягод и фруктов. Однако важно включать их в рацион на ежедневной основе на протяжении всего года. При этом уменьшить риски простудных заболеваний и вирусных инфекций можно с помощью воды, поскольку она помогает наладить обменные процессы и способствует выведению из организма вредных веществ.

4 октября врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», что улучшению работы иммунной системы помогут спокойствие, соблюдение водного баланса, поддержка микрофлоры кишечника, отказ от обезжиренных продуктов, а также полноценное и разнообразное питание.