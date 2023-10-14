Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Сюжет:

The Spectator: российские военные начали наступление по всей линии фронта

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики опасаются прорыва российских военных, наступающих по всей линии фронта. Об этом 13 октября написал британский журнал The Spectator.

«Украинские солдаты, опасаясь возможного прорыва, назвали ситуацию в социальных сетях «адом». Некоторые из них отметили большие потери в личном составе и потери позиций», — говорится в статье.

Автор материала добавила, что буквально накануне произошло порядка сотни боевых столкновений.

Сигнал к охвату: российская армия пытается окружить Авдеевку
Освобождение этого города снизит интенсивность обстрелов Донецка

Ранее в этот день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что приказ украинского президента Владимира Зеленского, отданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления, привел к тому, что ВСУ потерпели полный крах. Тактика НАТО заключается в том, чтобы наносить прямые массированные удары по противнику и прорвать его линию обороны, вместо того чтобы совершать отдельные вылазки небольшими группами, уточнил он.

12 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил западные страны в провалах контрнаступления ввиду долгих поставок оружия, которые в Киеве называют «выпадением из графика». По его словам, когда украинские власти осенью 2022 года активно выпрашивали оружие у Запада, партнеры «еще боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине, максимально быстро».

На следующий день, комментируя данное заявление, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк отметил, что в зимний период Украина, скорее всего, уйдет в глухую оборону и ни о каких наступательных действиях речи идти не будет. Никто не будет говорить, что изначально план Зеленского и действия украинских военачальников были обречены на провал, предположил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023