Украинские боевики опасаются прорыва российских военных, наступающих по всей линии фронта. Об этом 13 октября написал британский журнал The Spectator.

«Украинские солдаты, опасаясь возможного прорыва, назвали ситуацию в социальных сетях «адом». Некоторые из них отметили большие потери в личном составе и потери позиций», — говорится в статье.

Автор материала добавила, что буквально накануне произошло порядка сотни боевых столкновений.

Ранее в этот день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что приказ украинского президента Владимира Зеленского, отданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления, привел к тому, что ВСУ потерпели полный крах. Тактика НАТО заключается в том, чтобы наносить прямые массированные удары по противнику и прорвать его линию обороны, вместо того чтобы совершать отдельные вылазки небольшими группами, уточнил он.

12 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил западные страны в провалах контрнаступления ввиду долгих поставок оружия, которые в Киеве называют «выпадением из графика». По его словам, когда украинские власти осенью 2022 года активно выпрашивали оружие у Запада, партнеры «еще боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине, максимально быстро».

На следующий день, комментируя данное заявление, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк отметил, что в зимний период Украина, скорее всего, уйдет в глухую оборону и ни о каких наступательных действиях речи идти не будет. Никто не будет говорить, что изначально план Зеленского и действия украинских военачальников были обречены на провал, предположил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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