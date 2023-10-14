The Spectator: российские военные начали наступление по всей линии фронта
Украинские боевики опасаются прорыва российских военных, наступающих по всей линии фронта. Об этом 13 октября написал британский журнал The Spectator.
«Украинские солдаты, опасаясь возможного прорыва, назвали ситуацию в социальных сетях «адом». Некоторые из них отметили большие потери в личном составе и потери позиций», — говорится в статье.
Автор материала добавила, что буквально накануне произошло порядка сотни боевых столкновений.
Ранее в этот день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что приказ украинского президента Владимира Зеленского, отданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления, привел к тому, что ВСУ потерпели полный крах. Тактика НАТО заключается в том, чтобы наносить прямые массированные удары по противнику и прорвать его линию обороны, вместо того чтобы совершать отдельные вылазки небольшими группами, уточнил он.
12 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил западные страны в провалах контрнаступления ввиду долгих поставок оружия, которые в Киеве называют «выпадением из графика». По его словам, когда украинские власти осенью 2022 года активно выпрашивали оружие у Запада, партнеры «еще боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине, максимально быстро».
На следующий день, комментируя данное заявление, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк отметил, что в зимний период Украина, скорее всего, уйдет в глухую оборону и ни о каких наступательных действиях речи идти не будет. Никто не будет говорить, что изначально план Зеленского и действия украинских военачальников были обречены на провал, предположил он.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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