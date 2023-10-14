ХАМАС высоко оценивает позицию Путина по палестино-израильскому конфликту

Позиция российского президента Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликт получила высокую оценку со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС. Такое заявление 14 октября сделали представители организации.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина», — отметили в ХАМАС.

Кроме того, в палестинском движении отметили, что приветствуют активное участие России по теме прекращения ударов со стороны Израиля по территории сектора Газа.

Накануне, 13 октября, российский лидер обратил внимание на то, что необходимо думать о гражданском населении при разрешении конфликта между Израилем и Палестиной. Глава российского государства подчеркнул, что израильское государство вынуждено было столкнуться с беспрецедентной атакой, примеров которой в истории еще не было. Между тем страна проводит масштабные попытки ответить противнику, добавил Путин.

Помимо этого, глава российского государства назвал неприемлемым призыв осуществить против сектора Газа аналог «блокады Ленинграда».

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадали более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.