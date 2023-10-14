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ВС РФ отразили девять атак украинских боевиков на краснолиманском направлении

Бойцы группировки «Центр» отбили девять атак ВСУ на краснолиманском направлении
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, рассказал 14 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», — сказал он.

Савчук уточнил, что были убиты до 540 украинских боевиков, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, а также два автомобиля противника. Также начальник пресс-центра сообщил об уничтожении российской системой противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника ВСУ под Кременной.

Кроме того, российские военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов украинских боевиков.

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Накануне российские военнослужащие отразили пять атак штурмовых групп на этом же направлении. По данным начальника пресс-центра Центральной группировки войск, на данном направлении ВСУ потеряли примерно 40 военнослужащих и один пикап.

11 октября российские военные нанесли ракетные и артиллеристские удары по позициям на краснолиманском направлении. Как отметил Савчук, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили 15 артиллерийских расчетов ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией группировки «Центр» нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Константиновка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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