Вильфанд пообещал москвичам «летнюю» ночь 15 октября

В ночь на 15 октября температурный фон в Москве не опустится ниже 11–13 градусов — такие значения соответствуют норме июня. Об этом 14 октября сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температуры действительно очень высокие. В субботу днем 12–14 градусов, в воскресенье — 13–15 градусов, до 16 — в [Московской] области. Воскресенье еще отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение — 11–13 градусов», — сказал синоптик.

По данным метеоролога, после выходных температурный фон будет постепенно снижаться. В ночь на понедельник прогнозируется 2–7 градусов, а во вторник и среду ночные температуры установятся в диапазоне от –1 до +4. Во второй половина недели ожидается, что столбик термометра ночью опустится до –2 градусов.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что в субботу, 14 октября, ожидается облачная погода, а также дождь, местами гроза и до +14 градусов. Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +12…+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11. В Московской области днем ожидается +11…+16 градусов, ночью похолодает до +8.

Ранее, 12 октября, в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в выходные, 14–15 октября, в столице ожидается дождливая погода с температурой воздуха днем от +14 до +16 градусов.