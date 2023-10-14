Водитель влетел в стоящую машину и сбил человека на МКАДе
В Москве на МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль и сбил человека. Об этом 14 октября сообщил столичный департамент транспорта.
Инцидент произошел на внешней стороне 99-го км МКАД. После столкновения автомобили «отбило» в разные стороны дороги. Стоящий у машины водитель пытался среагировать, но не успел отбежать на безопасное расстояние.
«На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. По информации дептранса, движение в районе ДТП затруднено.
Ранее в этот день на внутренней стороне 48-го км МКАД (в районе развязки с Боровским шоссе) водитель въехал в стоящий автомобиль.