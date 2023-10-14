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Вильфанд спрогнозировал теплые выходные в Центральной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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В Центральной России выходные будут теплыми, но дождливыми. Об этом в субботу, 14 октября, заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Центральной России погода очень теплая в выходные. В субботу она будет превышать норму на 4–5 градусов, а в воскресенье — на 6–8 градусов. Такая температура не соответствует середине октября, она более характерна для конца первой декады сентября. То есть погода в выходные дни будет отставать от своего климатического развития больше чем на месяц, настолько она теплая», — сообщил он.

Потепление, уточнил Вильфанд, связано будет с приходом теплых воздушных масс из Средиземного моря и Малой Азии. Между тем возвращение бабьего лета потепление не ознаменует.

«В субботу дождь заметный, в воскресенье интенсивность чуть поменьше, но всё равно облачно и, что еще характерно, ветреная погода», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

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По прогнозу Гидрометцентра, в субботу в столице будет облачно, дождь и до +14 градусов. Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, возможны порывы до 18 м/c.

При этом ранее, в ночь на 11 октября, в Москве были зафиксированы первые заморозки. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что самая низкая температура была отмечена на метеостанции «Подмосковная», температура воздуха там опустилась до –4,2 градуса.

А 9 октября на 11 метеостанциях Москвы и Московской области зафиксировали первый снег. Тишковец уточнил, осадки в виде снега выпали в результате арктического вторжения. При этом температура воздуха днем составила до +6 градусов.

До этого, 2 октября, синоптик и климатолог Александр Шувалов спрогнозировал возвращение бабьего лета в Московский регион в середине октября, но оно не будет таким долгим и затяжным, как в конце сентября.

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