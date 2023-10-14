Юрист предупредил о наказании за сбор краснокнижных грибов

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов 14 октября рассказал о штрафах, которые могут грозить нарушителям закона о запрете на сбор редких и исчезающих грибов и растений.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозка, добыча, сбор, пересылка или продажа краснокнижных видов, их продуктов, частей и производных будут наказываться общественными работами до 480 часов или исправительными работами сроком до четырех лет.

При этом, если установлен факт использования служебного положения или публичной демонстрации в интернете, наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 2 млн рублей. Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, грозит лишением свободы на срок до девяти лет.

Как указал Виноградов, перечень запрещенных к сбору грибов и растений утверждается правительством.

По мнению юриста, судить о том, как будет реализовываться закон на практике, пока рано, поскольку даже по ранее существовавшей ст. 259 УК («Уничтожение критических местообитаний, занесенных в Красную книгу организмов») не было вынесено ни одного приговора.

Виноградов объяснил, что каждый конкретный эпизод должен рассматриваться в зависимости от размера причиненного экологического вреда. Также в расчет будет приниматься наличие умысла. По словам юриста, нарушение закона по случайности вряд ли будет грозить уголовным преследованием.

Он считает, что новые нормы будут направлены в первую очередь против организованных групп, занимающихся контрабандой редких растений и грибов. Такие дела ведут пограничные службы и органы госбезопасности, в которых есть соответствующий уровень экспертизы.

С 12 октября в России ввели уголовную ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, которые внесены в Красную книгу. Речь идет о новой статье Уголовного кодекса 260.1, максимальное наказание по которой предусматривает до девяти лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.