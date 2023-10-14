Изменения в имидже украинского лидера Владимира Зеленского могут быть вызваны его беспокойством из-за потери интереса западных стран к Украине. Об этом 13 октября заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Зеленский в панике: он не знает, что делать. Он пытается найти какой-то способ сохранить свою значимость. <…> Он сменил одежду: раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара — носил зеленую униформу. А сейчас, как Джонни Кэш, он весь в черном», — сказал он.

Джонсон предположил, что Зеленскому доложили о том, что его отработанная схема перестала работать, ввиду чего украинский лидер изменил ее.

Эксперт считает, что Зеленский опасается концентрации внимания его западных поставщиков на палестино-израильском конфликте. Помимо этого, отмечает Джонсон, влияние самого украинского лидера в стране значительно пошатнулось. Бывший американский аналитик допустил, что если бы на Украине в данный период времени провели выборы, то действующий президент не смог бы переизбраться на второй срок.

В этом же интервью Джонсон заявил, что Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем. Он сказал, что такому «ненужному пасынку» не стоит ожидать очередных поставок оружия, поскольку у США теперь есть более важные «дети», а предыдущие поступления, которые якобы предназначались Киеву, как-то достались боевикам ХАМАС, а не украинским военнослужащим. Эксперт резюмировал, что такой расклад дел приведет к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут «даже поддерживать свои позиции» в зоне боевых действий.

Ранее в этот же день, 13 октября, сообщалось, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. Кроме того, в материале отмечается, что в последние несколько месяцев DCE проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

11 октября газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с «отчаянным обращением». Отмечалось, что украинский лидер стремился связать оба конфликта. По его словам, разногласия в альянсе помогут России, которая якобы рассчитывает на «разделение поддержки» западными странами Израиля и Украины.

Позднее, 12 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об усталости Запада от наглой позиции Украины и лично Владимира Зеленского. По его словам, у налогоплательщиков этих стран возникает всë больше вопросов о расходовании выделяемых на Украину средств.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.