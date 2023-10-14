В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена

Сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием «немедленно отстранить» Джейка Салливана от должности помощника по вопросам национальной безопасности, приписав ему профессиональную некомпетентность. Соответствующее письмо было обнародовано 13 октября.

«Господин Салливан регулярно вводил в заблуждение всё правительство относительно угроз безопасности во всем мире. Всего за восемь дней до того, как (палестинское движение. — Ред.) ХАМАС устроило свой варварский сюрприз в виде нападения на Израиль, он заявил, что «на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия», — говорится в письме.

При этом Блэкберн напомнила, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибло «более 1,2 тыс. израильтян», а также свыше двух десятков находившихся в стране американских граждан. Она назвала позицию Салливана неприемлемой.

Конгрессвумен выступила с утверждением, что Салливан с самого первого дня на своем посту был «совершенно неправ» в том, какого курса в отношении Ирана должны придерживаться США. По ее мнению, продвигаемая советником Байдена «политика умиротворения» Ирана «придала смелости крупнейшему в мире государству — спонсору терроризма».

Также, по мнению Блэкберн, ослабление санкций против Ирана и отказ принуждать к ним другие страны не является эффективным решением. Она указала, что доказательством этому служит нынешняя атака против Израиля.

Ранее, 10 октября, в Госдепартаменте США рассказали о возможной осведомленности Ирана о готовящейся операции ХАМАС. По данным руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, американские власти продолжат изучение этого вопроса в ближайшее время, чтобы узнать наверняка, знал ли Иран о планах ХАМАС.

9 октября в США предостерегли Иран от вмешательства в конфликт в Израиле. Ранее в этот день министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атаки ХАМАС вызваны последними действиями Израиля «против палестинского народа в последние месяцы».

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона на данный момент нет свидетельств, что за атакой на Израиль мог стоять Иран. При этом американская сторона знает о давних контактах Ирана и палестинского движения.

При этом советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави 7 октября заявил, что Иран поддерживает ракетные удары Палестины по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до «полного освобождения Святой земли».

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.