Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе американских законодателей о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время. Об этом 13 октября сообщила газета Politico со ссылкой на анонимные источники.

По информации газеты, беседа между конгрессменами и Блинкеном состоялась 3 октября.

«Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению», — говорится в публикации.

Отмечается, что подобное событие может случиться в ближайшие недели. На этом фоне Госдеп может пересмотреть свой долгосрочный подход о предоставлении военной помощи Азербайджану.

Кроме того, источник Politico указал, что в ходе разговора законодатели оказывали давление на главу Госдепа по поводу возможных мер в отношении Баку.

Ранее, 10 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Брюссель и Вашингтон выразили готовность оказать помощь Армении для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха.

После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная НКР прекратит свое существование с 1 января.

5 октября Пашинян на встрече с лидерами Евросоюза, Германии и Франции в Гранаде подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.