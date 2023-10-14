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Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США

New Republic: переизбрание президентом США республиканца наводит ужас на ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинские солдаты понимают, что переизбрание республиканца в президенты США будет означать конец военной поддержки Украины. Об этом рассказал американский наемник на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью New Republic.

«Любой на фронте, читающий англоязычные СМИ и следящий за выборами в США или новостями о финансировании, в курсе, что республиканцы, вероятнее всего, хотят закрутить гайки», — заявил наемник.

Он считает, что победа экс-президента США Дональда Трампа станет для ВСУ очень большой проблемой из-за невозможности реализации целей контрнаступления после прекращения военной помощи.

Отмечается, что победа представителя республиканской партии приведет к худшему сценарию для Киева, поэтому «необходимо быть начеку».

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9 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента, поскольку некоторые политики будут заострять внимание избирателей на украинском вопросе.

Ранее, 4 октября, кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Республиканец отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев.

Автор издания The Hill Марк Темницкий 3 октября выразил мнение, что страны Запада могут ослабить поддержку Украины после выборов в 2024 году. В частности, речь идет о выборах в США, Бельгии, Финляндии, Германии, Румынии и Великобритании.

27 сентября газета Le Figaro написала, что западные политики боятся Трампа из-за его стремления завершить украинский конфликт.

31 августа кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае победы он заключит сделку с Россией и заморозит линию боевых действий.

До этого, 21 августа, газета Politico написала, что в Киеве готовятся к возможной победе Трампа на выборах в президенты США и серьезным изменениям в политике американской военной помощи Украине в связи с этим. Отмечается, что в случае победы Трампа США могут снизить степень военной помощи Украине и настаивать на мирных переговорах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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