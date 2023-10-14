Морским пехотинцам ТОФ вручили государственные награды в зоне СВО

Морским пехотинцам 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) вручены государственные награды за проявленную доблесть и мужество при выполнении служебного долга. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Отмечается, что торжественная церемония награждения была проведена в одном из тыловых районов в зоне проведения спецоперации. Государственные награды военнослужащим вручил заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе капитан 1-го ранга Геннадий Прохоров, который прибыл в зону боевых действий из Владивостока.

Отличившимся солдатам, сержантам и офицерам были вручены ордена Мужества и медали «За отвагу». Один военнослужащий по контракту удостоен знака отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

155-я бригада является преемницей 55-й дивизии морской пехоты, которая была сформирована в 1967–1968 годах. Более 50 лет ее участники несли дежурства в зоне Тихого и Индийского океанов, успешно решая учебно-боевые и боевые задачи.

Серьезным испытанием для личного состава дивизии стала операция на территории Чечни в 1995 году. Тогда многие были удостоены государственных наград за мужество и героизм. Пятерым военнослужащим соединения присвоили звание Героя РФ.

Во время одного из дальних походов боевых кораблей в 2010 году офицеры и матросы бригады освободили захваченный пиратами танкер «Московский университет», который следовал в Китай. Эту операцию в деталях изучают при подготовке отрядов к боевой службе в опасных зонах Мирового океана.

С 2016 года бойцы 155-й отдельной бригады выполняют специальные задачи на территории Сирии, а с 2021-го и в Нагорном Карабахе. С февраля 2022 года военнослужащие участвуют в спецоперации. За успехи в ходе боевых действий бригаде было присвоено высокое наименование «гвардейская» и вручен орден Жукова.

Ранее, 7 октября, военнослужащим Восточной группировки войск вручили государственные награды за проявленные доблесть и мужество в боях на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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