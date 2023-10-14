Бойцы РФ с помощью FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ в укрытиях

Российские военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ) с помощью FPV-дронов уничтожили скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Минобороны России 14 октября опубликовало кадры боевого применения бойцами беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на артемовском направлении в зоне проведения СВО.

При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определил цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществил непосредственно запуск FPV-дрона и отслеживал по карте направление его полета, ориентируя оператора и корректируя его работу.

Оператор заметил двух военнослужащих украинской армии, которые пытались укрыться в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были ликвидированы.

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленных к дрону емкости с зарядом или боеприпаса.

Ранее, 9 октября, «Известия» показали поражение укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) группой FPV-дронов недалеко от Авдеевки. Российские военные отметили, что эффективность такого оружия составляет около 40%, что является хорошим показателем по сравнению с артиллерией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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