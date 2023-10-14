Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили в небе над страной в районе города Хайфа две неопознанные цели. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Вслед за сообщениями о звуке взрывов над Хайфой: силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили две неопознанные цели в небе над Хайфой», — говорится в сообщении.

Сигналы тревоги «не были активированы в соответствии с протоколом», добавили военные.

Ранее в этот день The Jerusalim Post сообщила, что в Тель-Авиве и близлежащих городах звучали сирены воздушной тревоги. Уточнялось, что в городе Реховот в 20 км от Тель-Авива женщина получила осколочные ранения в результате ракетной атаки ХАМАС.

Накануне сигналы воздушной тревоги, предупреждающие о возможной ракетной атаке, прозвучали второй раз за день в центральных районах Израиля. Также тревога была объявлена в Ашдоде, который находится на полпути от Тель-Авива до сектора Газа, на юге Израиля.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации, страна уничтожит ХАМАС, сколько бы времени это ни заняло.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.