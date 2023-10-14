Диетолог назвала содержащие потенциально опасные добавки закуски

Пищевые добавки, которые содержаться в таких закусках, как драже Skittles, мармелад Trolli и замороженная пицца, могут стать одной из причин развития некоторых видов рака и психических расстройств. Об этом 13 октября сообщила диетолог Кэролин Уильямс изданию TimesNewsUK.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом недавно подписал законопроект о «запрете на Skittles». Такие действия были обусловлены политикой, направленной на защиту граждан от воздействия опасных и токсичных химических веществ. Отмечается, что с 2027 года на территории штата будет запрещено заниматься производством и продажей продуктов, которые содержат бромированное растительное масло, бромат калия, пропилпарабен и красный краситель № 3.

Врачи объяснили, что большое количество исследований на животных показали связь этих компонентов с более высоким риском развития рака почек, щитовидной железы, желудка. Вещества часто содержатся в ультраобработанной еде, которая также может способствовать появлению депрессии у людей. Уильямс отметила, что люди не перестают добавлять еду с такими добавками в свое меню даже при негативном влиянии на здоровье.

«Если компоненты увеличивают риск развития рака у животных, предполагается, что это может быть потенциально опасно и для людей», — подчеркнула врач.

В тесто добавляют бромат калия с целью получения более пышной выпечки, а пропилпарабены применяются как консервант для леденцов, конфет, мармелада. Диетолог отметила, что такие добавки дешевле использовать при производстве. Кроме того, с их помощью можно придать продукции более аппетитный вид.

Ранее в этот же день исследователь, профессор эпидемиологии Университета Теннесси в США Пол Д. Терри рассказал о способах снизить риск рака и болезней сердца. Острая пища оказывает неоднозначное влияние на здоровье человека. С одной стороны, она может ухудшить состояние людей с некоторыми хроническими заболеваниями, а с другой — снизить риск болезней сердца и органов дыхания, заявил он.

12 октября директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт РФ Оксана Драпкина назвала переработанное мясо (колбасы, ветчина, сосиски и т.п.) провокатором особо агрессивного рака. По словам Драпкиной, одной из самых коварных из злокачественных опухолей является рак поджелудочной железы.