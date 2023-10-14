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Белорусские пограничники сообщили о теле мигранта на границе с Польшей

Погранкомитет Белоруссии: поляки заставили беженца тащить труп через границу
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей двух беженцев из Ирана, один из которых был уже мертв. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета (ГПК).

Отмечается, что мигранты были обнаружены пограничным нарядом около польской границы 12 октября. Прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи была констатирована смерть одного из беженцев и оказана необходимая помощь второму мужчине.

«В ходе опроса гражданин Ирана рассказал, что он с другом был задержан польскими силовиками. В ответ на просьбы об оказании помощи мужчин сильно избили и держали без еды и воды на холоде. Через некоторое время польские военнослужащие привезли иностранцев, один из которых уже был мертв, к пограничному забору. Затем под угрозой физической расправы принудили гражданина Ирана перетащить тело через калитку для животных на белорусскую сторону», — указали в госпогранкомитете Белоруссии.

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Ранее, 5 августа, белорусский ГПК сообщил, что польская погранохрана вытеснила двух беженцев — сирийца и египтянина — на территорию Белоруссии. При этом после издевательств со стороны польских силовиков один из них скончался. В ГПК отметили, что власти Польши продолжают издеваться над беженцами с востока, при этом пользуясь игнорированием ситуации со стороны международных правозащитных организаций.

В конце июля белорусский ГПК сообщил, что польская сторона силой выдворила в республику пятерых мигрантов. Пограничники применили в отношении беженцев слезоточивый газ и физическую силу. Людей также заставили пройти через калитку для животных.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

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