Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Облачно, дождь, местами гроза и до +14 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 14 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +12…+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11.
В Московской области днем ожидается +11…+16 градусов, ночью похолодает до +8.
Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, возможны порывы до 18 м/c.
Атмосферное давление составит 739–742 мм ртутного столба.
Ранее, 12 октября, в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в выходные, 14–15 октября, в столице ожидается дождливая погода с температурой воздуха днем от +14 до +16 градусов.
Накануне, 11 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночью в Москве были зафиксированы первые заморозки.