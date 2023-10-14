Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле

Администрацию американского президента Джо Байдена предупреждали о повышенном риске эскалации палестино-израильского конфликта. Как сообщил 13 октября телеканал CNN со ссылкой на источники, разведка предоставила минимум две оценки ситуации в Израиле.

«Разведывательное сообщество США подготовило по меньшей мере две оценки, частично основанные на предоставленных Израилем разведданных, предупредив администрацию Байдена о возросшем риске палестино-израильского конфликта за несколько недель до субботней атаки», — говорится в материале.

При этом отмечается, ни одна из предоставленных оценок не содержала тактических подробностей, указывающих на размах и жестокость операции, которую палестинское исламское движение ХАМАС провело в субботу, 7 октября.

Уточняется, что один из документов разведки был подготовлен еще 28 сентября. Там говорилось о планах ХАМАС провести ракетные атаки по израильской границе. Позже, 5 октября, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выпустило предупреждение о возросшей вероятности насилия со стороны палестинского движения.

Ранее в этот день постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за последнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США. Небензя отметил, что Ближний Восток стоит на пороге гуманитарной катастрофы и полномасштабной войны.

Тем временем в этот день сообщалось, что Соединенные Штаты Америки начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск там.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.