Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 14 октября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, сержант Александр Черных, руководя расчетом боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), выполнял боевую задачу по поражению наступающей пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе отражения атаки превосходящих сил противника, подразделения российских войск запросили поддержку артиллерии. Расчет Черных одним из первых открыл огонь по ВСУ. Используя беспилотный летательный аппарат (БПЛА) квадрокоптерного типа, военнослужащий вел наблюдение за результатами огневого поражения противника и оперативно производил корректировку огня.

В результате грамотных действий Черных было уничтожено более 20 человек личного состава ВСУ. Понеся потери среди личного состава, противник, не добившись намеченных целей, был вынужден отступить на исходные рубежи. Сержант Черных, используя БПЛА, проследил за отступающим противником. Обнаружив место временной дислокации врага, он доложил об этом в вышестоящий штаб, после чего было принято решение на нанесение массированного удара по позициям ВСУ. В ходе удара было уничтожено более 30 человек личного состава, два бронетранспортера, а также два полевых склада с боеприпасами.

Также Минобороны выделило заслуги начальника аппаратной старшего прапорщика Вячеслава Горбатова, который выполнял боевые задачи по организации связи с подчиненными подразделениями в интересах командира батальона.

Противник, определив местонахождение командного пункта, нанес артиллерийский удар. Горбатов, находясь под артиллерийским огнем ВСУ, смог в одиночку эвакуировать из подбитых командно-штабных машин шифровальную аппаратуру связи, что позволило исключить захват ключевой документации противником.

Загрузив эвакуированную аппаратуру в бронетранспортер, военнослужащий смог оторваться от преследования ВСУ и покинуть зону обстрела. Благодаря самоотверженности и смелости, а также умело слаженным действиям Горбатов сохранил секретную аппаратуру для дальнейшей ее эксплуатации в зоне выполнения боевых задач.

Накануне разведчики Южной группировки войск вскрыли дислокацию опорных пунктов и укрытий подразделений ВСУ. Точные попадания по целям оставляют украинских военных без возможности закрепиться и вынуждают их покинуть свои позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».