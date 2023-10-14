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Республиканцы выбрали Джордана кандидатом на пост спикера палаты представителей

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Республиканцы в палате представителей США выбрали председателя юридического комитета и ставленника бывшего американского президента Дональда Трампа Джима Джордана своим кандидатом на пост нового спикера палаты, сообщила в пятницу конгрессвумен Элиз Стефаник в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

«Поздравляем назначенного (кандидатом) в спикеры Джима Джордана», — написала она.

Стефаник отметила, что Джордан всегда сражается за американский народ.

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11 октября большинство республиканцев поддержало кандидатуру Стивена Скалиса (республиканца от штата Луизиана) на пост спикера палаты представителей США. По сведениям телеканала CNN, Скалиса поддержали 113 законодателей, в то время как Джордана — лишь 99.

Ранее, 6 октября, Дональд Трамп поддержал кандидатуру Джима Джордана на пост спикера нижней палаты конгресса. При этом в тот же день Трамп в беседе с Fox News заявил, что и сам готов занять пост спикера палаты представителей конгресса «на короткий период», чтобы стать своего рода объединяющей силой Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет должность на постоянной основе.

4 октября кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Республиканец отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев.

Должность главы палаты представителей США освободилась накануне, после того как конгрессмены впервые в истории страны проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти.

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