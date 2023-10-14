Ученые выяснили связь остановки сердца с хроническими заболеваниями

Американские ученые обнаружили, что хронические заболевания почек увеличивают риск внезапной остановки сердца более чем в семь раз. Результаты исследования 11 октября были опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Отмечается, что при остановке сердца происходит внезапное прекращение циркуляции крови во всем теле в результате неспособности сердца эффективно сокращаться. Опасность этого состояния заключается в сопровождающей его гипоксии — кислородное голодание органов и тканей.

Ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья 295 испанцев и латиноамериканцев, которые ранее сталкивались с остановкой сердца. У 51% участников, переживших остановку сердца, были диагностированы хронические болезни почек.

При дальнейшем анализе выяснилось, что заболевания почек увеличивают риск внезапной остановки сердца более чем в семь раз. Алкоголизм — в 4,5 раза, фибрилляция предсердий (разновидность аритмии) — в четыре раза, перенесенный инсульт и ишемия — в три раза, сердечная недостаточность — в 2,5 раза, сахарный диабет второго типа — в 1,5 раза.

Как указали авторы исследования, необходимо дальнейшее изучение взаимосвязи остановки сердца с хроническими заболеваниями с участием представителей других этнических групп.

Ранее, 2 октября, кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии № 1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России Дмитрий Напалков рассказал, что основную группу риска по болезням сердца составляют курильщики, люди, которые не контролируют гипертонию, и люди с высоким уровнем холестерина, с ожирением.