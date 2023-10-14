Умерла актриса Галина Байнякшина, сыгравшая в постановке «Любовь и голуби»
Актриса театра и кино Галина Байнякшина ушла из жизни 9 октября в возрасте 83 лет, сообщили на сайте Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.
Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. После окончания Восточно-Сибирского государственного института культуры ставила спектакли в любительских детских коллективах. Играла в постановках пьес Бертольда Брехта и Бернарда Шоу, Гуркина и Шукшина.
В Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова она работала с 1965 года. Актриса известна по ролям в постановках «Не стреляйте в белых лебедей», «Любовь и голуби», «Прощание с Матерой» и «Морозко», «Орфей спускается в ад».
На телеэкране Байнякшина появилась впервые в 1983 году в «Детском саде» режиссера Евгения Евтушенко.