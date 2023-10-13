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Артиллерия РФ уничтожила блиндажи и опорные пункты ВСУ на херсонском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллерийский полк группировки «Днепр» армии России уничтожил блиндажи, опорные пункты, пулеметные и гранатометные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала работу российских военнослужащих в зоне проведения СВО.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» направился на огневую позицию. Отмечается, что при хорошо просматриваемом небе необходимо максимально быстро передвигаться, поскольку артиллерийские установки являются лакомой целью украинской армии.

«В последнее время немножко участились выстрелы, но, мне кажется, это уже их (ВСУ. — Ред.) последняя агония на фоне происшествия в мире. <…> В основном работаем по пехоте — они всё пытаются переправиться через реку. Но бывают и другие цели», — поделился военнослужащий РФ с позывным Арчер.

Корреспондент передает, что артиллеристы выпустили по позициям противника два снаряда, а после небольшой корректировки направили по целям остальные боеприпасы. На данный момент в зоне боевых действий не имеет значения, кто на какой высоте находится. Любые передвижения обнаруживает беспилотник, поэтому маскировка превыше всего.

Работа «Градов» отличается скоротечностью. Противник может легко вычислить, откуда стреляют российские солдаты, поэтому машина быстро скрывается и перемещается на другие позиции.

«После стрельбы наступает затишье, но расслабляться некогда. Нужно быть постоянно начеку. У противника не должно быть и шанса подобраться к нашим рубежам», — заключила Бадунц.

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Ранее, 11 октября, Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении. Отмечается, что артиллеристы уничтожили опорный пункт и минометные позиции украинской армии.

5 октября в оборонном ведомстве отметили, что расчеты РСЗО БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ, а также скоплению пехоты на краснолиманском направлении. Чтобы уничтожить скрывающуюся в лесу живую силу противника, военнослужащие применили метод «огневого прочесывания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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