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Авиакомпании перевезли между РФ и Израилем более 3 тыс. пассажиров с 9 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Авиакомпании перевезли между Россией и Израилем свыше 3 тыс. пассажиров, начиная с 9 октября. Об этом сообщили 13 октября в Росавиации в Telegram-канале.

«Начиная с 9 октября, российские авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли регулярными прямыми рейсами из Израиля в Россию более 2,3 тыс. человек, из России в Израиль более 1 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что полеты выполняются штатно.

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Ранее, 11 октября, российская авиакомпания Red Wings сообщила, что временно увеличивает частоту рейсов по направлению Тель-Авив – Москва. До 16 октября, уточнили тогда, ее самолеты будут выполнять ежедневный дополнительный «вывозной» рейс по маршруту Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский) с технической остановкой в аэропорту Махачкала. Рейс WZ028 будет осуществляться ежедневно с расчетным временем вылета в 14:00 по местному времени, уточнили в пресс-службе перевозчика.

При этом, как объяснил представитель Red Wings «Известиям», билеты на рейсы из Москвы в Тель-Авив продаваться не будут, так как программа направлена на вывоз российских граждан, поэтому из столицы борт летит пустым.

9 октября Red Wings сообщила о возобновлении регулярного авиасообщения с Израилем по маршрутам между городами РФ и тель-авивским аэропортом имени Бен-Гуриона. В авиакомпании отметили, что в соответствии с рекомендациями государственного регулятора полеты по данным маршрутам осуществляются в дневное время, также пассажиры получают оперативную информацию о времени отправления воздушных судов.

Как отметил 13 октября президент России Владимир Путин, Россия готова организовать вывоз своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта, как только появится возможность. Он заявил, что россияне, желающие срочно покинуть Израиль, должны обратиться в российское посольство.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Израильская сторона в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа, а позднее объявила о старте операции «Железные мечи».

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