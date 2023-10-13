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Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Кобринец

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Фото: МИД РФ
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Директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) Николай Кобринец умер в возрасте 61 года, сообщили 13 октября в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент общеевропейского сотрудничества МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 октября 2023 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался директор департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Сергеевич Кобринец. Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году закончил МГИМО МИД СССР.

В 2006–2011 годах Николай Кобринец был заместителем постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе, затем еще год работал как заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества.

На должность заместителя директора департамента международного сотрудничества Правительства РФ его назначили в 2012 году, Кобринец проработал там по 2019 год. После возглавил департамент общеевропейского сотрудничества.

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