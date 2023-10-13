«Известия» показали кадры эвакуации жителей сектора Газа

Корреспондент «Известий» в секторе Газа Ибрагим Исбаита 13 октября показал кадры эвакуации мирных жителей.

«Как вы видите, за моей спиной колонны людей. Они прошли больше 10 км, чтобы найти безопасное место, но безопасных мест сейчас нет. Мы просто идем по этому гуманитарному коридору в неизвестном направлении», — поделился корреспондент.

Исбаита рассказал, что он со своей семьей тоже эвакуируется из сектора Газа вместе с колонной идущих рядом людей, среди которых есть очень много детей.

Корреспондент обратил внимание на то, что у людей уже нет машин, в анклаве отсутствуют электричество и топливо. Граждане покинули свои дома с теми вещами, что успели взять.

«Мы не знаем куда идти. Мы просто бежим в неизвестность», — сказал Исбаита.

Ранее в этот день Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

В свою очередь, представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация 1,1 млн палестинцев на юг Газы за 24 часа не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий. По его словам, данное требование с израильской стороны включает в себя эвакуацию всех сотрудников ООН и тех, кто временно нашел себе убежище в зданиях организации, включая образовательные учреждения, медицинские центры и клиники.

Тогда же генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в ряде случаев невозможна.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.