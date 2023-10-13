На Украине заявили о поиске инвестиций для производства дальнобойных ракет

Украина ищет инвестиции для перевода экспериментального производства дальнобойных ракет на промышленные объемы, заявил 13 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«На разных уровнях идут переговорные процессы. Я думаю, что <...> будут инвестированы деньги, которые позволят нам получить не просто экспериментальные партии тех же ракет, а позволят получить промышленный объем ракет, <...> который действительно влияет на позиции или положение на линии фронта», — сказал Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом».

По его словам, на данный момент у Киева есть в распоряжении опытные образцы с дальностью полета до 1 тыс. км. При этом в месяц Украине понадобится 100–300 дальнобойных ракет, считает Подоляк. Он также выразил надежду, что привлечь инвестиции удастся и в производство дронов.

Ранее в этот же день газета Politico сообщила, что нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus по примеру аналогичных поставок со стороны Великобритании и Франции вызывает в Киеве ярость.

Накануне Подоляк сообщил, что Киев хочет добиться паритета в вооружении с Россией.

3 октября помощник министра обороны США по закупкам и логистике Дуг Буш рассказал Bloomberg, что Пентагон согласился отправить Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как американский президент Джо Байден одобрит эту передачу.

До этого, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении Киевом дальнобойного оружия собственного производства, которое якобы поразило цель на расстоянии 700 км. О каком виде оружия идет речь и какая цель была им поражена, он не уточнил.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.