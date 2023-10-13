Politico сообщила о начале тренировок пилотов ВСУ на F-16 со следующей недели

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут подготовку к полетам на истребителях F-16 на американской военно-воздушной базе в Аризоне на следующей неделе. Об этом 13 октября сообщила газета Politico со ссылкой на официальные лица США.

По информации журналистов, украинские пилоты прошли первый тест на знание английского языка и направляются на базу Национальной гвардии Моррис в Аризоне. Отмечается, что там они пройдут ряд тренировок в составе 162-го авиакрыла, главного центра подготовки истребителей F-16 американских военно-воздушных сил (ВВС), передает газета слова пожелавшего остаться анонимным чиновника США.

«Пилоты сначала изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки пилотов ВВС. Однако этот процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя», — говорится в статье.

28 сентября заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные Штаты начали проведение специализированной языковой подготовки пилотов ВСУ, которых в дальнейшем планируется обучать управлению американскими истребителями F-16.

Кроме того, 31 августа сообщалось, что подготовка украинских пилотов также ведется в Дании и Великобритании. Украинские военные летчики будут учиться управлению истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании — год-два.

Позднее, 10 сентября, американский журнал WSJ заявил о возможности Киева начать боевые вылеты уже этой зимой. При этом 16 августа советник командования военно-воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире программы «Телемарафон» заявил о невозможности получить истребители F-16 в этом году.

12 сентября президент России Владимир Путин указал, что поставки F-16 Украине лишь затягивают конфликт и кардинально ничего не меняют на поле боя.

При этом военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» отметил, что Украина, вероятно, не получит обещанные странами Запада F-16 осенью или зимой текущего года, так как у нее есть проблемы с подготовкой кадров. Также он отметил, что ВСУ пока не готовы размещать у себя такие «достаточно капризные самолеты», поскольку у страны нет необходимой дорожной структуры.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.