Глава МИД Франции сообщила о гибели 15 французов в Израиле
15 граждан Франции погибли в результате атак ХАМАС на Израиль, заявила в пятницу, 13 октября, глава МИД республики Катрин Колонна, ее слова передает телеканал BFMTV.
Это на две смерти больше, чем было объявлено накануне вечером президентом Франции Эммануэлем Макроном, уточняет телеканал.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.