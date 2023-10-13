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Коалиция во главе с США за сутки совершила 9 нарушений в небе над Сирией

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/A.Parez Meca
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Так называемая международная антитеррористическая коалиция во главе с США совершила девять нарушений воздушного пространства Сирии за сутки. Об этом 13 октября заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — сказал он.

Кулить добавил, что в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ).

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Накануне Кулить сообщил о 14 нарушениях со стороны коалиции во главе с США. Он добавил, что за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

До этого, 9 октября, Кулить сообщил, что международная коалиция во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии. Он добавил, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

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